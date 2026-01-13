Crisi umanitaria a Gaza | oltre 100 bambini uccisi nel cessate il fuoco

La crisi umanitaria a Gaza continua a causare gravi conseguenze, con oltre 100 bambini uccisi e molte altre vittime durante il periodo di cessate il fuoco. L’UNICEF evidenzia come le condizioni siano drammatiche, con centinaia di feriti e aiuti umanitari ancora bloccati. La situazione rimane critica, richiedendo interventi immediati per garantire assistenza e protezione ai civili più vulnerabili.

UNICEF denuncia la crisi umanitaria a Gaza: più di 100 bambini vittime della guerra durante il cessate il fuoco, centinaia feriti e aiuti bloccati.. GINEVRA – La crisi umanitaria a Gaza continua a mietere vittime innocenti. Secondo l' UNICEF, più di 100 bambini sono stati uccisi dall'inizio del cessate il fuoco di ottobre: una media di un bambino al giorno. Centinaia sono rimasti feriti, mentre la popolazione affronta restrizioni su beni essenziali. UNICEF denuncia una tragedia ignorata. James Elder, portavoce dell'UNICEF, ha dichiarato che quella che il mondo definisce "calma" sarebbe considerata una crisi ovunque.

