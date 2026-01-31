Gaza nuovi raid israeliani violano il cessate il fuoco | 31 morti tra cui bambini

Nuovi raid israeliani colpiscono Gaza, violando ancora una volta il cessate il fuoco. Dall’alba del 31 gennaio, 31 persone, tra cui sei bambini, sono state uccise in attacchi che hanno preso di mira Gaza City e Khan Younis. La tensione aumenta mentre la fragile tregua si sgretola sotto le bombe.

Nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Secondo fonti mediche palestinesi, 31 persone, tra cui almeno sei bambini, sono state uccise dall’alba del 31 gennaio 2026 in una serie di attacchi israeliani che hanno colpito Gaza City e Khan Younis, segnando un’ulteriore violazione del cessate il fuoco entrato in vigore lo scorso ottobre. I bombardamenti arrivano alla vigilia della prevista riapertura del valico di Rafah, il passaggio che collega Gaza all’Egitto, programmata per domenica e destinata a riattivarsi per la prima volta dal maggio 2024. Scene devastanti negli ospedali, terapie intensive al collasso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Israele ha lanciato nuovi attacchi aerei su Gaza, colpendo sette località diverse nella Striscia.

