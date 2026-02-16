Rovigo in lutto per Rossini, il gatto simbolo tra dolore e una gogna social infondata. Rovigo piange la scomparsa di Rossini, il gatto diventato un’icona della città, investito da un’auto in via Celio. L’incidente, avvenuto ieri, ha scatenato un’ondata di dolore e, contestualmente, una reazione online eccessiva e spesso basata su informazioni imprecise, con accuse rivolte all’automobilista. Le prime ricostruzioni della polizia locale escludono responsabilità penali, evidenziando la tempestiva assistenza fornita dall’automobilista. Una tragedia inattesa e la velocità delle reazioni online. La notizia della morte di Rossini si è diffusa rapidamente, alimentando un’intensa emozione nella comunità e sui social media.🔗 Leggi su Ameve.eu

Rossini, il gatto arancione famoso sui social come mascotte di Rovigo, è morto dopo essere stato investito in pieno centro nel giorno di San Valentino.

Un incidente ha coinvolto recentemente il gatto Rossini a Rovigo, dove un automobilista lo ha investito.

Gatto Rossini investito e ucciso, gogna social (infondata) per l'investitore. La ricostruzione: si è fermato, lo ha soccorso e ha dato l'allarmeROVIGO - Il giorno dopo la morte di Rossini, la città appare diversa. Non solo per l’assenza di quel passo felpato tra le vetrine e i gradini di Palazzo Nodari, ma per il clima che ... ilgazzettino.it

È morto Rossini, il gatto star dei social: investito e ucciso in pieno centro a Rovigo nel giorno di San ValentinoIl celebre felino dal manto arancione, famoso sui social e amato dai cittadini, è stato travolto da un'auto in via Celio ... ilfattoquotidiano.it

Addio al gatto Rossini, mascotte della città: «Presto una sua statua nel luogo che amava di più» facebook

Addio a Rossini, il gatto simbolo di Rovigo: è stato investito x.com