Rossini, il gatto arancione famoso sui social come mascotte di Rovigo, è morto dopo essere stato investito in pieno centro nel giorno di San Valentino. Era molto amato dai residenti, che spesso lo vedevano aggirarsi tra i tavolini dei bar e le vie affollate della città. Quel giorno, mentre attraversava una strada trafficata, un’auto lo ha investito, lasciando tutti senza parole.

Addio Rossini. Il celebre gatto dal manto arancione considerato la mascotte della città, è stato investito e ucciso da un’auto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, 14 febbraio, giorno di San Valentino, all’angolo della Farmacia Tre Mori, in via Celio, e oggi tutta la città ha detto addio ad un animale che per oltre un decennio è stato parte integrante del paesaggio urbano e della vita sociale del capoluogo polesano. La storia del “sindaco felino”. Arrivato in Italia dalla Bosnia nel 2013, quando aveva circa un anno, Rossini si era guadagnato sul campo i gradi di “ sindaco felino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Rossini, il gatto star dei social: investito e ucciso in pieno centro a Rovigo nel giorno di San Valentino

A Rovigo, un gatto chiamato Rossini è morto il giorno di San Valentino, lasciando tristezza tra i residenti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Addio a Rossini, il gatto simbolo di Rovigo: investito in via Celio nel giorno di San Valentino; ROVIGO | Morto Rossini il gatto più famoso del Veneto, centinaia di messaggi di cordoglio; Pesaro omaggia il suo Cigno. Presentate le Settimane Rossiniane per il (non) compleanno del celebre compositore; Roberto Rossini: Il reddito d’inclusione aveva approccio universale.

Rossini è morto, il gatto rosso investito e ucciso a San Valentino: era il simbolo di RovigoRossini è morto. Il gatto di Rovigo salito alla ribalta della stampa nazionale è stato investito nella mattinata del 14 febbraio, in via Ricchieri, la via dei palazzi ... leggo.it

Addio al gatto Rossini, simbolo di Rovigo: Sei morto a San Valentino ma resterai per sempre nei nostri cuoriStamattina a Rovigo Rossini, il gatto arancione simbolo della città, è stato investito all’alba mentre attraversava la strada ... fanpage.it

Davvero non hai il dessert di San Valentino già pronto Fai questi biscotti al volo e via: auguri a tutti! facebook

Il mio appuntamento per San Valentino: x.com