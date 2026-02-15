Un monumento per ricordare gatto Rossini | minacce sul web all’automobilista che l’ha investito

Un incidente ha coinvolto recentemente il gatto Rossini a Rovigo, dove un automobilista lo ha investito. La notizia ha scatenato reazioni sui social media, con alcuni utenti che hanno minacciato l’automobilista. Per onorare la memoria di Rossini, un gruppo di cittadini ha deciso di allestire un monumento nel quartiere. La proposta ha diviso l’opinione pubblica e ha portato a discussioni accese in rete.

Rovigo, 15 febbraio 2026 - Un monumento per ricordare il gatto Rossini, travolto nei giorni scorsi da un'auto. Verrà ricordato così il micio di colore rosso, mascotte di Rovigo. Il monumento molto probabilmente vicino allo scalone del municipio, in piazza. Messaggi di cordoglio e minacce all'autista. Una pioggia in queste ore i messaggi di cordoglio per ricordare un simbolo della città. Sul web purtroppo anche offese e minacce all'automobilista che ha travolto il micio. Del tutto incolpevole si è fermato subito e ha lanciato l'allarme ai vigili urbani. Il disegno tributo. Tra le dediche a Rossini il bel disegno con la tecnica del carboncino di Francesco Foti, vigile urbano, artista, conosciuto per i bellissimi presepi che realizza lui stesso.