Si accende il Natale | le immagini delle luminarie e del percorso delle Vie dei Rosoni
BRINDISI - Nella centro storico della città si sono accese ieri (3 dicembre 2025) alle 17:00 le luminarie che segnano l'inizio del Natale e che riportano in città i colori, le luci e l'atmosfera tipica di questo periodo dell'anno. L'installazione è stata realizzata dagli uffici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Switch On a #Forio: il Natale si accende il 6 dicembre. Programma https://www.nuvola.tv/switch-on-a-forio-il-natale-si-accende-il-6-dicembre-programma/ - facebook.com Vai su Facebook
Si accende il Natale: le immagini delle luminarie e del percorso delle "Vie dei Rosoni" - C'è anche il debutto del percorso luminoso dedicato ai celebri elementi architettonici della tradizione salentina ... Lo riporta brindisireport.it
Bari accende un Natale da favola: tra aeroplani e sfere ecco le luminarie spettacolari in città - Dalle colonne luminose di via Sparano al “Giardino Natalizio” in piazza del Ferrarese, fino al grande albero alla Cattedrale: pubblico e privato insieme per le festività 2025/26. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Non solo Salerno! Ecco Borghi e Città della Campania con le Luminarie di Natale più belle… - Luminarie Natale Campania borghi città Napoli Salerno Bacoli Limatola Atrani Pomigliano viaggi feste itinerari atmosfere natalizie inverno ... msn.com scrive
Rivarolo accende il Natale: musica, mercatini, luci e tradizioni dalla fine di novembre alla Vigilia - Rivarolo Canavese si prepara a vivere un dicembre intenso, fitto di appuntamenti che mescolano tradizione, musica, festa e comunità. Segnala giornalelavoce.it
A Sesto Fiorentino si accende il Natale: luci, installazioni e un albero di 17 metri - Tra gli elementi più attesi ci sono la Casetta del Grinch con la sua figura illuminata, un grande carosello luminoso alto 5 ... Segnala 055firenze.it
Perugia accende il Natale: inaugurate le luminarie e le Luci d’Artista di Mimmo Paladino - Ieri sera, nel cuore del centro storico, la Sindaca Vittoria Ferdinandi, insieme ... Come scrive msn.com