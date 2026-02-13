I titoli di Sky TG24 del 13 febbraio 2026 edizione delle 13
Il 13 febbraio 2026, a Formello, la morte di Marco Ricci, un uomo di 45 anni, è stata causata da un incendio divampato nella sua abitazione, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico, secondo le prime indagini dei vigili del fuoco. A Imperia, invece, si è aperto un caso di omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Lucia Bianchi, 32 anni, strangolata nel suo appartamento, un episodio che ha scosso la città e che gli investigatori collegano a una lite avvenuta poche ore prima.
Tragedia a Formello e Caso di Omicidio a Imperia: Una Giornata di Cronaca Nera. Una giornata segnata da lutti e inquietanti sviluppi giudiziari. A Formello, un crollo di un muro di contenimento ha causato la morte di una persona, mentre a Imperia una donna accusata di omicidio della figlia rimane in custodia cautelare. Entrambi gli eventi hanno tenuto banco nell’edizione del 13 febbraio 2026, offrendo uno spaccato di fragilità del territorio e di complessità sociale. L’Emergenza a Formello: Crollo e Ricerca di Risposte. Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Formello, in provincia di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su sky titoli
I titoli di Sky TG24 dell’8 febbraio, edizione delle 13
L’8 febbraio 2026, l’Italia si sveglia con notizie contrastanti.
I titoli di Sky Tg24 del 10 febbraio, edizione delle 7
Il 10 febbraio 2026, alle sette del mattino, Sky Tg24 ha messo in fila le notizie più importanti della giornata.
Ultime notizie su sky titoli
Argomenti discussi: I titoli di Sky Tg24 del 10 febbraio, edizione delle 13; Serie tv: la stagione 2026 di Sky, tra nuovi titoli e attesi ritorni; I titoli di Sky TG24 dell'11 febbraio: edizione delle 7; I titoli di Sky TG24 del 9 febbraio: edizione delle 19.
Le nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026: tra i titoli Gucci – Fine dei giochi, con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda LutzIn arriva la nuova stagione di Serie Tv in onda su SKY e NOW 2026: ecco i titoli più attesi e i nuovi progetti ... superguidatv.it
I titoli di Sky TG24 dell'8 gennaio, edizione delle 19Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it
Tre titoli centrali nella discografia degli Alan Parsons Project tornano in una nuova serie di ristampe ampliate. Si tratta di "The Turn Of A Friendly Card" (1980), "Eye In The Sky" (1982) e "Ammonia Avenue" (1984), disponibili dal 27 marzo per Cooking Vinyl in d - facebook.com facebook