Larry a Downing Street | 15 anni di servizio tra topolini Brexit e sei Primi Ministri britannici

Larry, il gatto di Downing Street, ha compiuto 15 anni a causa dei numerosi cambiamenti politici e delle sfide affrontate negli ultimi anni. Durante il suo lungo soggiorno, ha assistito a sei diversi Primi Ministri britannici e ha vissuto momenti cruciali come la Brexit e le tensioni tra i politici. Un dettaglio che sorprende è che Larry ha spesso regalato sorrisi ai dipendenti e ai visitatori, diventando un’icona della residenza ufficiale.

Quindici Anni di Servizio a Downing Street: Larry, il Gatto Testimone della Storia Britannica. Downing Street ha festeggiato un anniversario decisamente singolare: quindici anni di "servizio" per Larry, il gatto residente che ha visto alternarsi sei Primi Ministri britannici. Arrivato nel 2011 con la missione di tenere sotto controllo la popolazione di topi, Larry è diventato un'icona nazionale, un simbolo di stabilità in un periodo di profondi cambiamenti politici come la Brexit e le successive sfide economiche globali. Dalla Caccia ai Topi alla Celebrità: L'Ascesa di Larry. L'arrivo di Larry a Downing Street non fu casuale. È un po' che non ne parliamo, ma Larry, il gatto del Number 10 di Downing Street, resta il nostro mito. Da tempo non ne parliamo, ma Larry, il gatto di Downing Street, resta un simbolo di stabilità e continuità. Larry the cat, the UK's most famous feline, marks 15 years on Sunday as the country's chief mouser patrolling the corridors of power around number 10 Downing Street. Al numero 10 di Downing Street i premier vanno e vengono, le crisi esplodono, i governi cadono. Lui no. Lui resta. Mentre le iconiche porte nere si aprono per capi di Stato, ministri agitati e nuovi leader con l'aria tesa di chi sa di non essere eterno, c'è una cert. #15FEBBRAIO 2011-2026 Auguri al gatto Larry: il Capo cacciatore di topi per l'Ufficio di Gabinetto festeggia oggi 15 anni di servizio. Il gatto residente al numero 10 di Downing Street ha servito per 6 primi ministri: Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak e St