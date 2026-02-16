Gasperini tra orgoglio e rimpianto | Malen totale ma ci è mancata malizia

Nel post-partita del “Maradona”, Gian Piero Gasperini ha analizzato l’evoluzione della sua Roma con il consueto pragmatismo, oscillando tra l’orgoglio per la crescita del gruppo e il disappunto per un successo sfumato proprio sul traguardo. L’analisi del tecnico orobico si è soffermata innanzitutto sulla gestione degli ultimi scampoli di gara, laddove la freschezza della linea verde giallorossa non è bastata a blindare il risultato. «È mancata forse quella malizia necessaria per chiudere i conti», ha ammesso l’allenatore ai microfoni di DAZN. Gasperini ha evidenziato come la scelta di affidarsi a profili giovani nel finale risponda a una necessità di crescita strutturale: «I ragazzi devono accumulare minutaggio ed esperienza; la loro energia è una risorsa, ma in certi frangenti avremmo dovuto capitalizzare con maggiore cinismo le opportunità create». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Donyell Malen, attaccante della Roma, si distingue come un elemento versatile capace di offrire profondità, pressione e opportunità di gol.

Gonzalo Quesada esprime soddisfazione e delusione dopo aver perso 20-13 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium nel secondo turno del Sei Nazioni 2026.

