Gasperini tra orgoglio e rimpianto | Malen totale ma ci è mancata malizia
Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta della sua squadra al “Maradona” dopo aver visto la Roma perdere di misura contro un avversario che ha sfruttato ogni occasione. La sua analisi si concentra su un errore di concentrazione e sulla mancanza di astuzia in fase decisiva, che ha impedito ai suoi di portare a casa un risultato positivo nonostante le buone prestazioni.
Nel post-partita del “Maradona”, Gian Piero Gasperini ha analizzato l’evoluzione della sua Roma con il consueto pragmatismo, oscillando tra l’orgoglio per la crescita del gruppo e il disappunto per un successo sfumato proprio sul traguardo. L’analisi del tecnico orobico si è soffermata innanzitutto sulla gestione degli ultimi scampoli di gara, laddove la freschezza della linea verde giallorossa non è bastata a blindare il risultato. «È mancata forse quella malizia necessaria per chiudere i conti», ha ammesso l’allenatore ai microfoni di DAZN. Gasperini ha evidenziato come la scelta di affidarsi a profili giovani nel finale risponda a una necessità di crescita strutturale: «I ragazzi devono accumulare minutaggio ed esperienza; la loro energia è una risorsa, ma in certi frangenti avremmo dovuto capitalizzare con maggiore cinismo le opportunità create». 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Malen–Roma, un’arma totale per Gasperini: profondità, pressione e gol nel nuovo attacco giallorosso
Donyell Malen, attaccante della Roma, si distingue come un elemento versatile capace di offrire profondità, pressione e opportunità di gol.
Rugby, Sei Nazioni: Quesada e Lamaro: “Orgoglio e rimpianto, ma ora siamo competitivi”
Gonzalo Quesada esprime soddisfazione e delusione dopo aver perso 20-13 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium nel secondo turno del Sei Nazioni 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
