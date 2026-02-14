Gonzalo Quesada esprime soddisfazione e delusione dopo aver perso 20-13 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium nel secondo turno del Sei Nazioni 2026. La sconfitta ha lasciato comunque un segno, ma il tecnico argentino nota che la squadra ha fatto passi avanti importanti. Enrico Lamaro, invece, dice che ora l’Italia si sente più forte e pronta a competere a livello internazionale, anche se non nasconde i rimpianti per alcune occasioni mancate durante la partita.

C’è orgoglio, ma anche tanta amarezza, nelle parole di Gonzalo Quesada dopo la sconfitta per 20-13 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium, nel secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2026. Il commissario tecnico dell’Italia ha esaltato la prestazione dei suoi, sottolineando i progressi rispetto al passato: “Sono molto consapevole che oggi abbiamo fatto una grande partita e sono più che fiero dei ragazzi. Due anni fa qui avevamo perso senza poter competere, oggi invece siamo stati consistenti e fino all’ultimo minuto abbiamo cercato il pareggio”. Il tecnico argentino ha evidenziato come la gara sia stata decisa da episodi e dettagli minimi, a partire dall’ultima azione offensiva che avrebbe potuto cambiare la storia del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni: Quesada e Lamaro: “Orgoglio e rimpianto, ma ora siamo competitivi”

Dopo 80 minuti di battaglia sotto la pioggia a Roma, l’Italia conquista una vittoria storica contro la Scozia.

Il Sei Nazioni rappresenta uno dei tornei più storici e coinvolgenti nel rugby internazionale, capace di suscitare grandi emozioni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sei Nazioni, Quesada dopo Italia-Scozia: Partita vinta dall'inizio alla fine. VIDEO; Quesada e Lamaro in conferenza stampa: Una vittoria che dà morale, oggi abbiamo dimostrato chi siamo; Sei Nazioni 2026, Irlanda-Italia: la conferenza prepartita di Gonzalo Quesada; Quesada: Italia, vittoria di grande maturità. Lamaro: La Scozia? Volevamo travolgerla.

Irlanda-Italia diretta Sei Nazioni, segui live la sfida di rugby oggiLa nazionale azzurra affronta la 2ª giornata nel torneo dopo la vittoria casalinga sulla Scozia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Irlanda-Italia, il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni?v??u0005?8u0013?~?u0012??+??k? ?=i?u0013f?B??M$C6??u0005?u0010?.C?f???d?#??? [N? ?v?n| sport.sky.it

ULTIM’ORA RUGBY Sei Nazioni: Irlanda-Italia 20-13 Sfuma la prima vittoria in Irlanda del torneo #SkySport #SeiNazioni #Rugby #Italia x.com

Scrivi nei commenti chi vincerà la seconda partita di Rugby Sei Nazioni dell'Italia contro l'irlanda Sabato 14 febbraio ore 15,10 Federazione Italiana Rugby #rugby #sixnationsrugby #rugbypassioneitaliana #RugbyLove #SeiNazioni facebook