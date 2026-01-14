Malen–Roma un’arma totale per Gasperini | profondità pressione e gol nel nuovo attacco giallorosso

Donyell Malen, attaccante della Roma, si distingue come un elemento versatile capace di offrire profondità, pressione e opportunità di gol. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi lo rende un’arma totale nel nuovo schema giallorosso. Tra le principali caratteristiche, la capacità di creare occasioni e contribuire alla fase offensiva si inseriscono in un contesto tattico che valorizza la sua poliedricità nel panorama europeo.

Nel panorama degli attaccanti europei, Donyell Malen rappresenta una delle interpretazioni più complete del concetto di offensivo ibrido. Non una prima punta classica, non un’ala pura, ma un giocatore capace di muoversi tra le linee, attaccare la profondità e rifinire l’azione con la stessa naturalezza con cui finalizza. Classe 1999, Malen ha alle spalle un percorso formativo e professionale di alto livello. Dopo le prime presenze nel calcio dei grandi con l’Ajax, dove esordisce giovanissimo in Eredivisie, completa il proprio sviluppo tecnico all’Arsenal, pur senza trovare spazio in prima squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

