Roma girone d’andata chiuso a 36 punti | il migliore risultato dalla stagione 22 23

La Roma ha concluso il girone d’andata con 36 punti, il miglior risultato dalla stagione 22/23. La partita contro il Lecce ha segnato la fine di un percorso che ha visto i giallorossi ottenere una media di circa 1,90 punti a match, confermando un andamento positivo e costante nella prima metà della stagione.
La partita di Lecce è stata l’ultima partita di un girone d’andata che ha visto la Roma totalizzare ben 36 punti, con una media di circa 1,90 punti a partita. Un girone d’andata il cui storico parla di 12 vittorie, 7 sconfitte e un incredibile dato di 0 pareggi, esito a cui la Roma di Gasperini sembra essere allergica. Nel post partita del Via del Mare, però, di questo risultato si è parlato poco, a causa del mercato e dei dissidi tra dirigenza e allenatore culminati nel silenzio stampa di Gasperini. Eppure il dato resta: quello appena concluso è il miglior risultato della Roma in un girone d’andata dalla stagione 2022-23. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
