Roma girone d’andata chiuso a 36 punti | il migliore risultato dalla stagione 22 23

La Roma ha concluso il girone d’andata con 36 punti, il miglior risultato dalla stagione 22/23. La partita contro il Lecce ha segnato la fine di un percorso che ha visto i giallorossi ottenere una media di circa 1,90 punti a match, confermando un andamento positivo e costante nella prima metà della stagione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.