Garlasco | Sempio e il video intimo di Chiara Mai visto

Garlasco, Sempio rivela di aver visto il video intimo di Chiara, causando scalpore tra gli abitanti del paese. La sua testimonianza si basa su verifiche e risultati di incidente probatorio, che confermano la versione fornita in precedenza. Il video, di cui si parla molto, è stato al centro di una lunga indagine e ha suscitato molte domande tra i residenti.

AGI - "Penso che le  verifiche  che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in  incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta". Lo dice in un'intervista al Tg1  Andrea Sempio  il cui nome un anno fa veniva iscritto nuovamente nel registro degli  indagati  per il  delitto di Chiara Poggi. Ora la  procura di Pavia  potrebbe chiedere il  processo per Sempio. "Di sicuro non sono tranquillo perché comunque in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo - spiega - che ci possa essere una  richiesta di rinvio a giudizio  è una cosa che abbiamo messo in conto. 🔗 Leggi su Agi.it

