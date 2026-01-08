Garlasco novità spiazzanti | Sempio nell’ultimo video visto da Chiara Poggi e possibili nuovi indagati

La cronaca di Garlasco torna a fare notizia con un nuovo video di Sempio, visionato da Chiara Poggi. La vicenda, che ha suscitato molti interrogativi, potrebbe coinvolgere nuovi possibili indagati. La prima settimana del 2026 riporta l’attenzione su uno dei casi più discussi della cronaca italiana, confermando l’interesse pubblico e le questioni ancora aperte.

La prima settimana del 2026 ha riacceso i riflettori sul delitto di Garlasco, forse il più controverso della storia della cronaca nera italiana. A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia sembra determinata ad andare fino in fondo, riaprendo piste che per anni erano rimaste in ombra. I dettagli emersi questa volta appaiono veramente rivoluzionari, decisivi, e non un fuoco di paglia tanto per fare notizia. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, il nodo centrale del caso resta irrisolto: il movente. La condanna a Stasi aveva individuato un movente ben preciso, di tipo passionale, un movente che sembrava plausibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

