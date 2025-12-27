Il video mai visto di Andrea Sempio l’accesso al pc di Chiara Poggi dopo l’omicidio e i nuovi interrogativi sul delitto di Garlasco

Il video mai visto reso pubblico da Bugalalla: riemerge un file dimenticato nel pc di Chiara Poggi. Un video finora sconosciuto, girato mesi prima del delitto di Garlasco, torna oggi al centro dell’attenzione investigativa. A renderlo pubblico è la youtuber Francesca Bugamelli, che lo ha diffuso sul suo canale “ Bugalalla Crime ” dopo averlo rintracciato tra i materiali digitali conservati sul computer di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Nel filmato – registrato il 13 marzo 2007 alle 21.14 – compare Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Il video mai visto di Andrea Sempio, l’accesso al pc di Chiara Poggi dopo l’omicidio e i nuovi interrogativi sul delitto di Garlasco Leggi anche: Andrea Sempio: «Mai visto video porno sul pc di Chiara Poggi e con Marco non ho mai parlato dell?omicidio» Leggi anche: Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Andrea Sempio risponde a Sallusti: Non ho ucciso Chiara Poggi e non credo in Dio; Spunta un video di Andrea Sempio nel computer di Chiara Poggi: “Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto, ma il pc era sotto sequestro”; Quarto Grado: Delitto di Garlasco: Giuseppe Sempio indagato, parla per la prima volta Video; Garlasco, Andrea Sempio sorridente a cena con i suoi avvocati. Il video postato su Instagram: «Eccomi, sono la causa di tutto». Delitto di Garlasco: un video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi? Sì e la bomba di Bugalalla è tristemente clamorosa per ciò che racconta (più che per quello che si vede) - Andrea Sempio, insieme a altri, dentro quella che sembra una scuola ,in un video girato, pare, dopo le 21 di un giorno di marzo. mowmag.com

Delitto di Garlasco, il video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: il raid nella scuola chiusa e la partita a calcetto - E' stato girato il 13 marzo 2007 in una scuola chiusa ed era conservato nel computer di Chiara Poggi. ilgiorno.it

Spunta un video di Andrea Sempio nel computer di Chiara Poggi: “Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto, ma il pc era sotto sequestro” - Delitto di Garlasco, il filmato pubblicato dal canale youtube Bugalalla di Francesca Bugamelli: fu registrato nella scuola chiusa alle 21. msn.com

Avete visto Snoop Dogg e Andrea Bocelli cantare insieme a Natale Sì, è successo davvero Durante lo Snoop’s Holiday Halftime Party, l’halftime show del NFL Christmas Game Day, i due hanno regalato una versione inedita di White Christmas, mandand - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.