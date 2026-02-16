Garlasco Panzarasa non c’entra nulla | Basta campagne diffamatorie è estraneo

Marco Panzarasa non ha alcun legame con il caso di Garlasco, dopo le accuse infondate che lo hanno coinvolto in passato. La sua famiglia ha deciso di diffondere un comunicato per chiarire la sua estraneità, sottolineando che non ci sono elementi che lo collegano alle indagini. Nel frattempo, i suoi avvocati insistevano sulla necessità di fermare le campagne diffamatorie che da mesi accusano ingiustamente Panzarasa senza prove concrete.

La vicenda giudiziaria più tormentata d’Italia continua a essere una fonte molto prolifica di polemiche e controversie. Stavolta sono i legali di Marco Panzarasa a prendere la parola con fermezza. Gli avvocati Orietta Stella e Cristina Castagnola denunciano infatti «l’ennesima campagna diffamatoria» contro il loro assistito, amico e compagno di liceo di Alberto Stasi ai tempi del delitto di Chiara Poggi. La posizione è netta: «la magistratura ha da tempo e in più occasioni, irrevocabilmente stabilito che ogni accostamento – anche indiretto – del nostro assistito al tragico evento costituisce una grave diffamazione a suo danno, fondata su fatti falsi, inventati e dolosamente distorti». 🔗 Leggi su Panorama.it

Le avvocate di Marco Panzarasa hanno annunciato che agiranno contro le accuse ingiuste che lo collegano al delitto di Garlasco.

Marco Panzarasa ha espresso il suo sdegno davanti a una nuova campagna diffamatoria che lo riguarda.

