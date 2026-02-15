Marco Panzarasa ha espresso il suo sdegno davanti a una nuova campagna diffamatoria che lo riguarda. La sua rabbia deriva dal fatto che, ancora una volta, si cercano di collegarlo a un evento tragico, nonostante le sentenze definitive della magistratura. Un esempio concreto: alcuni volantini distribuiti in città lo collegano ingiustamente alla vicenda, alimentando voci false e infondate.

Denunciano " l'ennesima campagna diffamatoria " e ribadiscono che "la magistratura ha da tempo e in più occasioni, irrevocabilmente stabilito che ogni accostamento - anche indiretto - del nostro assistito al tragico evento costituisce una grave diffamazione a suo danno, fondata su fatti falsi, inventati e dolosamente distorti". E' quanto scrivono le avvocatesse Orietta Stella e Cristina Castagnola, legali di Marco Panzarasa, amico e compagno di liceo di Alberto Stasi ai tempi del delitto di Chiara Poggi. Le due legali ricordano che "la posizione dell'Avv. Panzarasa è stata nel corso degli anni approfondita ed esaminata dalla Procura della Repubblica dell'ormai ex Tribunale di Vigevano, la quale, all'epoca, si occupava delle indagini ed è stata affermata la sua completa estraneità rispetto ai fatti delittuosi" e "tale estraneità non è stata in alcun modo scalfita dalle nuove indagini attualmente condotte dalla Procura della Repubblica di Pavia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, lo sfogo clamoroso di Marco Panzarasa: "Inammissibile"

