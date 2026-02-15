Garlasco lo sfogo clamoroso di Marco Panzarasa | Inammissibile
Marco Panzarasa ha espresso il suo sdegno davanti a una nuova campagna diffamatoria che lo riguarda. La sua rabbia deriva dal fatto che, ancora una volta, si cercano di collegarlo a un evento tragico, nonostante le sentenze definitive della magistratura. Un esempio concreto: alcuni volantini distribuiti in città lo collegano ingiustamente alla vicenda, alimentando voci false e infondate.
Denunciano " l'ennesima campagna diffamatoria " e ribadiscono che "la magistratura ha da tempo e in più occasioni, irrevocabilmente stabilito che ogni accostamento - anche indiretto - del nostro assistito al tragico evento costituisce una grave diffamazione a suo danno, fondata su fatti falsi, inventati e dolosamente distorti". E' quanto scrivono le avvocatesse Orietta Stella e Cristina Castagnola, legali di Marco Panzarasa, amico e compagno di liceo di Alberto Stasi ai tempi del delitto di Chiara Poggi. Le due legali ricordano che "la posizione dell'Avv. Panzarasa è stata nel corso degli anni approfondita ed esaminata dalla Procura della Repubblica dell'ormai ex Tribunale di Vigevano, la quale, all'epoca, si occupava delle indagini ed è stata affermata la sua completa estraneità rispetto ai fatti delittuosi" e "tale estraneità non è stata in alcun modo scalfita dalle nuove indagini attualmente condotte dalla Procura della Repubblica di Pavia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Garlasco, ecco chi è davvero il misterioso Marco Panzarasa (amico di Stasi)
Garlasco, ecco chi è davvero il misterioso Marco Panzarasa (amico di Stasi).
Garlasco, "dati nulli": clamoroso, la famiglia Poggi attacca i pm. Lo sfogo di Sempio
GARLASCO 2025: IL SEGRETO DI MARCO POGGI 4 PERSONE SULLA SCENA DEL CRIMINE
Garlasco in Tv, da Giletti sbarca Massimo Lovati: clamorose rivelazioni sui sicari di Chiara PoggiA Lo Stato delle Cose spazio anche alla strage di Crans Montana e all'omicidio di Fabrizio Piscitelli: tutte le anticipazioni di stasera. libero.it
Garlasco, Massimo Lovati a Lo Stato delle Cose da Giletti: «Clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti dietro l’omicidio di Chiara Poggi»Stasera, lunedì 9 febbraio 2026, torna Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti in prima serata su Rai 3 (ore 21:20). Una puntata costruita su un doppio binario, ... leggo.it
Come abbiamo sempre detto, Marco Panzarasa, amico di Stasi, non c’entra nulla. Ma ultimamente era stato coinvolto, sempre per gettare ombre su Stasi, chiaramente… facebook
Legali Marco Panzarasa, già dimostrata sua estraneità delitto di Garlasco. "Grave diffamazione a suo danno fondata su fatti falsi e inventati" #ANSA x.com