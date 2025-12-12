Assalto nel salone sfonda la vetrina e poi scappa via | panico fre le clienti

Un assalto improvviso nel salone di bellezza di Viareggio ha seminato il panico tra le clienti. In pochi secondi, il ladro ha sfondato la vetrina e si è dato alla fuga, lasciando dietro di sé scompiglio e paura. Il giovane parrucchiere, testimone dell’accaduto, ha descritto l’accaduto come un episodio rapido e choc.

Viareggio, 12 dicembre 2025 – “È successo tutto in dieci secondi” racconta il giovane parrucchiere, originario della Cina. Da vent’anni in Italia, e da quattro a Viareggio dove ha aperto il suo salone. Nel cuore di via Mazzini. Dieci secondi, consumati intorno alle nove del mattino, in cui un uomo con un tirapugni, o comunque un arnese da spaccata, ha infranto con un colpo la vetrina del negozio, e poi lanciato un pezzo d’alluminio contro il titolare. E ha pronunciato qualche parola, tra le poche “Sono riuscito solo a capire qualcosa come “Ammazzare“” racconta il parrucchiere. Che a quel punto ha preso una scopa e ha provato ad inseguire il malvivente; fuggito come un razzo verso via Battisti dove è riuscito a confondersi tra la gente che curiosava fra i banchi del mercato settimanale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto nel salone, sfonda la vetrina e poi scappa via: panico fre le clienti

