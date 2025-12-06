Troppi pregiudicati tra i clienti abituali di un bar | scatta la sospensione per sette giorni

I carabinieri della stazione di Viagrande hanno notificato il 6 dicembre scorso un provvedimento di sospensione di sette giorni nei confronti di un bar in via Garibaldi. Il provvedimento, disposto dal questore di Catania su richiesta dei militari, è stato adottato a seguito di ripetute. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

