Nuove immagini dei Galaxy Buds 4 emergono online, mostrando un design più raffinato rispetto ai modelli precedenti. La fuga di render rivela dettagli che suggeriscono un aggiornamento importante per gli auricolari Samsung, con un'attenzione particolare alla forma e ai materiali. Le indiscrezioni indicano che i nuovi auricolari potrebbero offrire un comfort maggiore e funzionalità avanzate, pronti a essere presentati durante il prossimo evento Galaxy Unpacked.

l’attesa per il prossimo Galaxy Unpacked si intensifica, con nuove indiscrezioni dedicate agli auricolari Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro. render emersi online sembrano offrire una prima conferma del design e delle caratteristiche, in linea con quanto già trapelato in precedenza. l’analisi sintetizza cosa potrebbe arrivare con la nuova generazione, soffermandosi sulle differenze tra i due modelli e sugli elementi inclusi nella confezione, in attesa di un annuncio ufficiale. galaxy buds 4 e buds 4 pro: render e design in evidenza. i render pubblicati da fonti vicine al ciclo di sviluppo indicano la presenza di entrambi i modelli della nuova linea. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy buds 4 render migliori finora mostrano il design degli auricolari samsung in arrivo

