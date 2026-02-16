Galatasaray-Juventus | TV streaming e probabili formazioni

La Juventus di Luciano Spalletti affronta una sfida difficile contro il Galatasaray a Istanbul, dopo aver subito una sconfitta pesante nel Derby d’Italia contro l’Inter. La squadra bianconera cerca di riscattarsi in Champions League, dove la partita rappresenta un passo importante per il loro cammino europeo. La trasmissione sarà disponibile in TV e streaming, con le probabili formazioni che si annunciano combattute e ricche di sorprese.

La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a una delicata missione di riscatto continentale. Dopo il traumatico epilogo del Derby d’Italia contro l’Inter, i bianconeri volano a Istanbul per affrontare il Galatasaray nell’andata degli spareggi di Champions League. La sfida, valida come turno intermedio per l’accesso agli ottavi di finale, riporta la “Vecchia Signora” in un’arena che rievoca lo spettro del 2013, quando un gol di Sneijder nel fango turco costò l’eliminazione ai torinesi. Oggi, in un RAMS Park gremito, la compagine bianconera cerca di invertire la rotta contro una squadra che vanta tra le proprie fila volti notissimi del calcio nostrano, su tutti il bomber Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

