Galatasaray-Juventus | TV streaming e probabili formazioni
La Juventus di Luciano Spalletti affronta una sfida difficile contro il Galatasaray a Istanbul, dopo aver subito una sconfitta pesante nel Derby d’Italia contro l’Inter. La squadra bianconera cerca di riscattarsi in Champions League, dove la partita rappresenta un passo importante per il loro cammino europeo. La trasmissione sarà disponibile in TV e streaming, con le probabili formazioni che si annunciano combattute e ricche di sorprese.
La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a una delicata missione di riscatto continentale. Dopo il traumatico epilogo del Derby d’Italia contro l’Inter, i bianconeri volano a Istanbul per affrontare il Galatasaray nell’andata degli spareggi di Champions League. La sfida, valida come turno intermedio per l’accesso agli ottavi di finale, riporta la “Vecchia Signora” in un’arena che rievoca lo spettro del 2013, quando un gol di Sneijder nel fango turco costò l’eliminazione ai torinesi. Oggi, in un RAMS Park gremito, la compagine bianconera cerca di invertire la rotta contro una squadra che vanta tra le proprie fila volti notissimi del calcio nostrano, su tutti il bomber Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming
Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in tv e streaming: le probabili formazioni
Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights | Champions League
Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Galatasaray-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Dove vedere Inter-Juventus oggi in tv: il Derby d'Italia è arrivato, cinque canali per la diretta; Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa Juventus prova a lasciarsi alle spalle l'amarezza del ko contro l'Inter e va in casa del Galatasaray per l'andata degli spareggi di Champions League: dove vedere la gara in tv e streaming e le form ... goal.com
Dove vedere Galatasaray – Juventus, playoff di andata in TV e StreamingScopri dove vedere Galatasaray – Juventus in TV e streaming per la Champions League 2025/26. Orari, canali, piattaforme ufficiali e consigli per non perdere nemmeno un minuto della partita ... tag24.it
#Galatasaray, Okan #Buruk in conferenza: " #Juventus stanca e sfortunata, noi meglio preparati e vogliamo approfittarne" x.com
Infortunati #Juventus Le ultime in vista del #Galatasaray - facebook.com facebook