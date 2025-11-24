Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in tv e streaming | le probabili formazioni

Alla ricerca della prima vittoria europea della stagione. La Juventus, reduce dal pareggio contro la Fiorentina in campionato, farà visita al Bodo Glimt (fischio d'inizio martedì 25 novembre alle 21) nella quinta giornata del girone unico di Champions League con l'obiettivo di conquistare. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dove vedere Bodo Glimt-Juventus in tv e streaming: le probabili formazioni

