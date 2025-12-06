Napoli-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming
Napoli-Juventus, il grande calcio al Maradona. Ecco le probabili formazioni, gli assenti e tutte le info per seguire in diretta il big match della 14ª giornata. Il Maradona si prepara a vivere una notte dalle grandi emozioni: Napoli-Juventus sarà il posticipo della 14ª giornata di Serie A 202526, in programma domenica 7 dicembre alle ore . 🔗 Leggi su 2anews.it
