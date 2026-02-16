Galatasaray Juve streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Champions League
Il match tra Galatasaray e Juventus si gioca questa sera a causa della qualificazione ai playoff di Champions League, e molti tifosi cercano di seguire la partita in diretta streaming o in tv. La sfida si svolge allo stadio Türk Telekom di Istanbul, dove gli spalti sono già pieni di sostenitori pronti a tifare. Per chi vuole assistere, ci sono diverse opzioni per vedere l’incontro dal vivo.
Galatasaray Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per l’andata dei playoff di Champions League. La Juventus mette nel mirino l’Europa per smaltire le scorie del Derby d’Italia. Smaltita la rabbia per il ko contro l’Inter, i bianconeri di Luciano Spalletti volano a Istanbul per affrontare il Galatasaray nell’andata degli spareggi di Champions League, lo spareggio decisivo per l’accesso agli ottavi di finale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il teatro della sfida, il “Rams Global Stadium”, evoca spettri del passato: proprio qui, nella stagione 20132014, la Juve di Conte fu eliminata dai gironi in un match surreale, rinviato per neve e deciso dal fango e da una rete di Sneijder. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
