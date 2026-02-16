Galatasaray Juve streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Champions League

Da juventusnews24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Galatasaray e Juventus si gioca questa sera a causa della qualificazione ai playoff di Champions League, e molti tifosi cercano di seguire la partita in diretta streaming o in tv. La sfida si svolge allo stadio Türk Telekom di Istanbul, dove gli spalti sono già pieni di sostenitori pronti a tifare. Per chi vuole assistere, ci sono diverse opzioni per vedere l’incontro dal vivo.

Galatasaray Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per l’andata dei playoff di Champions League. La  Juventus  mette nel mirino l’Europa per smaltire le scorie del Derby d’Italia. Smaltita la rabbia per il ko contro l’Inter, i bianconeri di Luciano Spalletti volano a Istanbul per affrontare il  Galatasaray  nell’andata degli spareggi di  Champions League, lo spareggio decisivo per l’accesso agli ottavi di finale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il teatro della sfida, il “Rams Global Stadium”, evoca spettri del passato: proprio qui, nella stagione 20132014, la Juve di Conte fu eliminata dai gironi in un match surreale, rinviato per neve e deciso dal fango e da una rete di Sneijder. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

galatasaray juve streaming live e diretta tv dove vedere il match di champions league
© Juventusnews24.com - Galatasaray Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Champions League

St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere

Scopri come seguire in diretta streaming e in TV il confronto tra St.

Wolfsburg Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Champions

La Juventus Women affronta il Wolfsburg in una partita valida per l’andata dei playoff di Champions League.

Galatasaray-Liverpool 1-0: gol e highlights | Champions League

Video Galatasaray-Liverpool 1-0: gol e highlights | Champions League
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Galatasaray-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Dove vedere Inter-Juventus oggi in tv: il Derby d'Italia è arrivato, cinque canali per la diretta; Icardi si scalda prima della Juve: tripletta capolavoro con il Galatasaray.

galatasaray juve streaming liveGalatasaray-Juve: probabili formazioni playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streamingI bianconeri sfidano i turchi a Istanbul nel match d'andata: tutte le info, le scelte degli allenatori e come seguire la partita ... tuttosport.com

Dove vedere Spalletti in conferenza stampa prima di Galatasaray-Juve: orario e streamingLa Juventus allontana le ombre sulle polemiche arbitrali contro l'Inter in Serie A e si prepara al ritorno in Champions League per l'importantissimo match di andata dei playoff. Una sfida importante, ... msn.com