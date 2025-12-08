St Polten Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere

Scopri come seguire in diretta streaming e in TV il confronto tra St. Polten e Juventus Women, valido per la Women's Champions League. Analizziamo le opzioni disponibili per tifosi e appassionati, offrendo tutte le informazioni necessarie per seguire il match delle bianconere in modo semplice e immediato.

. La Juventus Women affronta il St. Pölten nella quinta giornata della fase campionato di UEFA Women’s Champions League. Questa partita in Austria può essere decisiva per raggiungere i playoff del torneo. Dettagli del match. Partita: St. Pölten – Juventus Women. Data e Ora: Martedì 9 dicembre alle ore 18:45. Trasmissione: In diretta e in esclusiva su Disney+. Formato e classifica attuale. Nel nuovo formato della Women’s Champions League, su 18 squadre partecipanti alla fase campionato: Le prime quattro accedono direttamente ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere

