St Polten Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come seguire in diretta streaming e in TV il confronto tra St. Polten e Juventus Women, valido per la Women's Champions League. Analizziamo le opzioni disponibili per tifosi e appassionati, offrendo tutte le informazioni necessarie per seguire il match delle bianconere in modo semplice e immediato.

. La  Juventus Women  affronta il  St. Pölten  nella  quinta giornata  della fase campionato di  UEFA Women’s Champions League. Questa partita in Austria può essere decisiva per raggiungere i playoff del torneo. Dettagli del match. Partita:  St. Pölten – Juventus Women. Data e Ora:  Martedì 9 dicembre alle ore 18:45. Trasmissione:  In diretta e in esclusiva su  Disney+. Formato e classifica attuale. Nel nuovo formato della Women’s Champions League, su 18 squadre partecipanti alla fase campionato: Le  prime quattro  accedono direttamente ai  quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

