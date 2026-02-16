Galatasaray Juve quanti tifosi bianconeri sono attesi allo stadio Ali Sami Yen per il match di Champions League
Molti tifosi della Juventus si sono già messi in viaggio per Istanbul, per assistere alla partita contro il Galatasaray. La causa è il grande interesse per la sfida di Champions League, che si gioca allo stadio Ali Sami Yen. Si prevedono circa duemila supporter bianconeri tra le strade della città turca, pronti a sostenere la squadra italiana.
Galatasaray Juve, quanti tifosi bianconeri sono attesi allo stadio Ali Sami Yen per la sfida di andata del playoff della coppa dalle grandi orecchie. La Juve potrà contare su un importante sostegno anche nella difficile trasferta europea di Istanbul. In occasione della gara d’andata dei playoff di Champions League, prevista nello stadio Ali Sami Yen, sono infatti attesi circa 2.500 tifosi bianconeri al seguito della squadra. LE ULTIME SULLA JUVENTUS Una presenza numericamente significativa che accompagnerà la formazione guidata da Luciano Spalletti in una sfida che si preannuncia particolarmente intensa dal punto di vista ambientale, considerando il clima sempre molto caldo che caratterizza le gare disputate nell’impianto turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
