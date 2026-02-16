Galatasaray Juve bianconeri in partenza da Caselle | inizia la missione play-off di Champions League – FOTO E VIDEO

I giocatori della Juventus sono partiti da Caselle alla volta di Istanbul, preparando la sfida di andata dei play-off di Champions League contro il Galatasaray. La squadra si è concentrata sulla strategia e ha lasciato Torino con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta. È una partita che potrebbe decidere il cammino europeo dei bianconeri.

Galatasaray Juve, i bianconeri sono pronti per Istanbul. Una sfida che si preannuncia fondamentale anche in chiave ritorno. Le ultime. Una volta terminata la rifinitura, i bianconeri hanno lasciato la Continassa in direzione Caselle dove c'è un aereo ad attenderli per il trasferimento a Istanbul in vista del match di Champions League contro il Galatasaray. Una sfida che la Juventus affronterà con un Thuram in più, ma con un David in meno. Assenza importante per Spalletti.