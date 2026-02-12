Le Olimpiadi di Milano Cortina si trasformano anche in un palcoscenico di stile. Federica Brignone conquista l’attenzione non solo con le sue performance, ma anche con i capelli portafortuna che sfoggia sul ghiaccio. La competizione si arricchisce così di dettagli di looks, che diventano parte della narrazione sportiva.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono diventate una passerella globale anche per beauty look, hair styling e nail art, elementi sempre più parte integrante della presenza scenica sul ghiaccio e sulla neve. Da Alysa Liu a Federica Bignone, i beauty look degli Olimpiadi. Tra gli hairstyle più fotografati c’è quello della pattinatrice statunitense Alysa Liu. Per il debutto olimpico ha scelto un look ad alto impatto visivo: capelli lunghi scuri con frangia illuminati da tre maxi ciocche biondo platino che incorniciano il volto e creano un effetto “ halo hair ”. GUARDA LE FOTO Olimpiadi invernali 2026: il calendario degli eventi beauty, dai profumi ai massaggi sportivi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Beauty look delle Olimpiadi: Federica Brignone e i suoi capelli portafortuna

La scena delle Olimpiadi Invernali 2026 si anima subito con le atlete in gara, ma a catturare l'attenzione non sono solo le medaglie.

L'Italia ha annunciato i portabandiera per le imminenti Olimpiadi invernali, con rappresentanti scelti per le città di Milano e Cortina.

