Ilaria Galassi chi è il marito Daniele Brunone noto hair stylist

Ilaria Galassi, nota per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, ha esordito nel 1990 come ragazza pon-pon a Domenica In, condotta da Gianni Boncompagni. È sposata con Daniele Brunone, noto hair stylist, figura di rilievo nel settore della moda e della bellezza. La sua esperienza si è sviluppata nel corso degli anni, mantenendo un profilo discreto e professionale.

Nel 1990, ormai, trentasei anni fa, una giovanissima Ilaria Galassi ha debuttato in TV come ragazza pon-pon a Domenica In, trasmissione firmata da Gianni Boncompagni. Tra il 1991 e il 1995, la giovane soubrette, è stata protagonista del cult-show Non è la Rai, prendendo parte anche agli spin-off Primadonna, Bulli & PupeeRock ‘n’ Roll. Nel corso del programma, è diventata una delle ragazze più amate dal pubblico, ed era spesso insieme a Romina Mondello e Antonella Mosetti. Nel 1996, invece, Antonio Ricci l’ha scelta come velina per Striscia la notizia, ma è stata costretta a ritirarsi temporaneamente a causa di un incidente alla gamba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

