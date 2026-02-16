Gabriele Costantino morto a 13 anni calciatore del Tarquinia

Gabriele Costantino, il giovane calciatore di 13 anni del Tarquinia, è morto a causa di un malore improvviso durante una partita. La notizia ha sconvolto amici e allenatori, che lo ricordano per il suo entusiasmo e il sorriso contagioso. Gabriele frequentava la scuola media di Tarquinia e sognava di diventare un calciatore professionista.

Un grave lutto ha colpito la comunità sportiva viterbese. È morto Gabriele Costantino, giovane giocatore tesserato e atleta della formazione under 15 della Asd Tarquinia calcio. Classe 2012, aveva 13 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti compagni di squadra, allenatori, dirigenti e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, dentro e fuori dal campo. Il Tarquinia calcio, nell'annunciare la prematura morte, esprime “profondo e sincero dolore” e, “in questo momento di immensa tristezza”, si stringe “con affetto e commozione attorno alla sua famiglia, condividendo il loro grande dolore”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

