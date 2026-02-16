Gabriele Costantino muore a 13 anni calciatore del Tarquinia

Gabriele Costantino, giovane calciatore di 13 anni, è morto improvvisamente durante una partita del Tarquinia calcio. La causa sembra essere un malore, che lo ha colto mentre correva sul campo. La notizia ha suscitato grande dolore tra i compagni e gli allenatori, che ricordano la sua passione per il calcio e il sorriso sempre presente. Era uno dei talenti promettenti della squadra under 15 e aveva appena iniziato a coltivare sogni di diventare un professionista.