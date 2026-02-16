Gabriele Costantino muore a 13 anni calciatore del Tarquinia
Gabriele Costantino, giovane calciatore di 13 anni, è morto improvvisamente durante una partita del Tarquinia calcio. La causa sembra essere un malore, che lo ha colto mentre correva sul campo. La notizia ha suscitato grande dolore tra i compagni e gli allenatori, che ricordano la sua passione per il calcio e il sorriso sempre presente. Era uno dei talenti promettenti della squadra under 15 e aveva appena iniziato a coltivare sogni di diventare un professionista.
Un grave lutto ha colpito la comunità sportiva viterbese. È morto Gabriele Costantino, giovane giocatore tesserato e atleta della formazione under 15 della Asd Tarquinia calcio. Classe 2012, aveva 13 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti compagni di squadra, allenatori, dirigenti e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, dentro e fuori dal campo. Il Tarquinia calcio, nell'annunciare la prematura morte, esprime “profondo e sincero dolore” e, “in questo momento di immensa tristezza”, si stringe “con affetto e commozione attorno alla sua famiglia, condividendo il loro grande dolore”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scivola sui binari e viene travolto da un treno a Inverigo: Gabriele Vincenzi muore dopo 2 anni
In Le cose non dette di Gabriele Muccino, il personaggio che resta più impresso ha 13 anniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Un grande ringraziamento a Morgan Mollica, Gabriele Benedetti, Lorenzo Jacod, Alberto Fonti, Costantino Rossi, Massimo Giavarini, Omar Enrique Pelaez, Matteo Balestro, GMG Wetshaving, Francesco Emanuele, Fabio Orlandi, Edward Blackbeard, Giusepp - facebook.com facebook