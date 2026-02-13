Orazio Russo, ex calciatore e dirigente del Catania, è morto all'età di 52 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Russo, noto per aver segnato un gol decisivo sotto la pioggia allo scadere di una partita importante, era ricoverato da settimane in ospedale. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i tifosi e i compagni di squadra, che ricordano il suo impegno in campo e fuori.

Catania e il mondo del calcio piangono la morte a 52 anni di Orazio Russo. Il dirigente e bandiera rosso-azzurra lottava da tempo contro la leucemia, malattia che negli ultimi giorni si era aggravata costringendolo al ricovero. Oltre che per il suo profondo legame con la società etnea durato lungo tutta la sua carriera, l’ex attaccante siciliano rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi anche per l’eurogol allo scadere contro il Vicenza in Serie B. Il legame con il Catania La storia di Orazio Russo a Catania ha inizio sin dalle giovanili, con tutta la trafila dai play-off della Primavera alla Serie C, salvo esordire in Serie A con la maglia del Lecce, il 29 agosto del 1993 contro il Milan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orazio Russo morto a 52 anni, fu calciatore storico del Catania: quel gol allo scadere sotto la pioggia

Orazio Russo, ex bomber e figura simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una malattia improvvisa.

Orazio Russo, noto simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: LUTTO | E' morto Orazio Russo: aveva 52 anni. Fu biancoscudato a metà Duemila; Vogliacco: Parlo con Mihajlovic tutte le sere. Aveva un desiderio, ma non abbiamo fatto in tempo; Mafia, droga e kalashnikov a Catania: 48 richieste di rinvio a giudizio.

Orazio Russo è morto a 52 anni: l’attaccante ha giocato con Lecce e Catania, poi era rimasto nel club etneoL’attaccante siciliano Orazio Russo è morto a 52 anni: era malato da tempo. È stato un simbolo del Catania, giocando con la maglia rossazzurra in tutte e quattro le categorie professionistiche. Poi ... fanpage.it

È morto Orazio Russo, che segnò una doppietta alla DeaÈ morto a soli 52 anni Orazio Russo, che segnò anche una doppietta all'Atalanta a soli 22 anni, quando era promettentissimo ... calcioatalanta.it

È morto Orazio Russo - facebook.com facebook