Vannacci annuncia che Futuro Nazionale è ufficialmente nato. Dopo aver depositato il simbolo il 24 gennaio, oggi ha firmato anche lo statuto del partito davanti a un notaio. Ora il nuovo movimento politico può muoversi ufficialmente.

«Il simbolo per la registrazione è stato depositato il 24 gennaio scorso – ha detto Vannacci – oggi abbiamo registrato lo statuto del partito presso il notaio». «Ci sono tante persone – prosegue – che vengono da qualsiasi orientamento, sia ideologico che politico, ci sono tanti curiosi, tanti entusiasti che credono nell’Italia e vedono in Vannacci e in Futuro Nazionale la risposta alle loro aspettative». «Facciamo crescere Futuro Nazionale e rendiamolo grande insieme – ha risposto a chi gli chiedeva se nel futuro si vedesse presidente del Consiglio –. Come ho sempre detto occupiamoci di quello che dobbiamo fare oggi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci: «Futuro Nazionale è nato. Registrato lo statuto»

Vannacci annuncia che questa mattina è nato ufficialmente il suo partito, Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci dovrà cambiare il nome del suo movimento.

Vannacci: Futuro Nazionale e' nato stamattina, registrato lo statuto

