Vannacci | Futuro Nazionale è nato Registrato lo statuto

Vannacci annuncia che Futuro Nazionale è ufficialmente nato. Dopo aver depositato il simbolo il 24 gennaio, oggi ha firmato anche lo statuto del partito davanti a un notaio. Ora il nuovo movimento politico può muoversi ufficialmente.
«Il simbolo per la registrazione è stato depositato il 24 gennaio scorso – ha detto Vannacci – oggi abbiamo registrato lo statuto del partito presso il notaio». «Ci sono tante persone – prosegue – che vengono da qualsiasi orientamento, sia ideologico che politico, ci sono tanti curiosi, tanti entusiasti che credono nell’Italia e vedono in Vannacci e in Futuro Nazionale la risposta alle loro aspettative». «Facciamo crescere Futuro Nazionale e rendiamolo grande insieme – ha risposto a chi gli chiedeva se nel futuro si vedesse presidente del Consiglio –. Come ho sempre detto occupiamoci di quello che dobbiamo fare oggi. 🔗 Leggi su Laverita.info
