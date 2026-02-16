Futuro Nazionale Marco Lusetti è il referente reggiano

Marco Lusetti, 53 anni, ha assunto il ruolo di referente del Comitato Costituente Reggio Emilia 083 di Futuro Nazionale dopo aver lasciato la Lega, dove aveva ricoperto diversi incarichi pubblici e politici. L’annuncio arriva in un momento in cui il movimento di Roberto Vannacci si sta rafforzando nel territorio, attirando leader locali. Lusetti, già vicesindaco e consigliere comunale a Guastalla, ha anche lavorato come commissario dell’Enci e ha una lunga esperienza nel settore pubblico e politico. La sua nomina segna un passo importante per il progetto di Futuro Nazionale nella provincia.

Marco Lusetti (in foto), 53 anni, ex dirigente della Lega e un passato anche come amministratore pubblico come vicesindaco a Guastalla, consigliere comunale a Guastalla e Campegine, consigliere provinciale e commissario dell'Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), è stato nominato referente del Comitato Costituente Reggio Emilia 083, legato a ' Futuro Nazionale ' del generale Roberto Vannacci, recentemente uscito dal movimento leghista, per fondare appunto il suo nuovo partito. L'incarico a Lusetti è stato autorizzato da Massimiliano Simoni, coordinatore di Futuro Nazionale. Il Comitato locale si occuperà di raccogliere adesioni al movimento di Vannacci, promuovendo anche gli eventi promossi sul territorio.