Schimizzi presidente della Federazione internisti Menghini sarà la referente nazionale per i giovani

La nomina di Anna Maria Schimizzi a presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti internisti e la designazione di Denise Menghini come referente giovani rappresentano riconoscimenti importanti per l’Ast di Macerata, evidenziando l’impegno di professioniste di rilievo nel settore medico. Questi incarichi rafforzano la presenza e l’influenza delle strutture locali nel panorama nazionale della medicina interna.
Importanti riconoscimenti per due professioniste dell’Ast di Macerata. Anna Maria Schimizzi, primario della Medicina Interna dell’ospedale di Camerino, è stata nominata presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti ( Fadoi ) Marche per il triennio 2026 - 2028, mentre Denise Menghini, dirigente medico della Medicina Interna dell’ospedale di Civitanova, è stata scelta come referente giovani a livello nazionale. Va rilevato che la Fadoi è la principale società scientifica italiana della Medicina Interna ospedaliera: promuove la qualità dell’assistenza clinica, la formazione continua e la ricerca dei medici internisti, favorendo il confronto con le istituzioni sanitarie e contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per la gestione dei pazienti complessi a livello regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
