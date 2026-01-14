Commercio Lusetti Distribuzione moderna | Settore in crescita di oltre il 30%

Il settore della distribuzione moderna, secondo i dati di Lusetti, registra una crescita superiore al 30%. Questi numeri evidenziano un aumento significativo del volume d’affari, riflettendo un trend positivo e in espansione. La tendenza sottolinea l’importanza di questo segmento nel panorama commerciale, con un impatto rilevante sull’economia locale e nazionale.

Bologna, 14 gen. (Adnkronos) - "I dati di settore presentano numeri importanti, con quote di crescita superiori al 30% e un tasso di crescita del fatturato in termine di volumi assoluti particolarmente rilevante. Questo ha sostenuto le vendite di tutte le catene distributive che aderiscono alla Adm - Associazione distribuzione moderna, che nel 2025 hanno dovuto affrontare un periodo di alta inflazione con consumi particolarmente contenuti in termini di quantità". Lo ha detto Mauro Lusetti, il presidente Adm - Associazione distribuzione moderna, alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore, oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della Private Label.

