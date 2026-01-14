Commercio Lusetti Distribuzione moderna | Settore in crescita di oltre il 30%

Da iltempo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore della distribuzione moderna, secondo i dati di Lusetti, registra una crescita superiore al 30%. Questi numeri evidenziano un aumento significativo del volume d’affari, riflettendo un trend positivo e in espansione. La tendenza sottolinea l’importanza di questo segmento nel panorama commerciale, con un impatto rilevante sull’economia locale e nazionale.

Bologna, 14 gen. (Adnkronos) - "I dati di settore presentano numeri importanti, con quote di crescita superiori al 30% e un tasso di crescita del fatturato in termine di volumi assoluti particolarmente rilevante. Questo ha sostenuto le vendite di tutte le catene distributive che aderiscono alla Adm - Associazione distribuzione moderna, che nel 2025 hanno dovuto affrontare un periodo di alta inflazione con consumi particolarmente contenuti in termini di quantità". Lo ha detto Mauro Lusetti, il presidente Adm - Associazione distribuzione moderna, alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore, oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della Private Label. 🔗 Leggi su Iltempo.it

commercio lusetti distribuzione moderna settore in crescita di oltre il 30

© Iltempo.it - Commercio, Lusetti (Distribuzione moderna): "Settore in crescita di oltre il 30%"

Leggi anche: Un percorso di crescita per oltre 400 tesserate: bilancio positivo per il settore giovanile della Libertas Volley Forlì

Leggi anche: Irpinia e Sannio 2025, crescita oltre la media nazionale ed export record. Focus della Camera di commercio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Commercio, Lusetti (Distribuzione moderna): Settore in crescita di oltre il 30%; GDO, Teha: Marca del distributore Sempre più apprezzata dagli italiani: vendite 2025 oltre 31,5 mld, +6,8%.

commercio lusetti distribuzione modernaCommercio, Lusetti (Distribuzione moderna): "Settore in crescita di oltre il 30%" - Associazione distribuzione moderna, alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore ... adnkronos.com

Commercio e futuro: le sfide della Distribuzione Moderna - È il sesto settore economico per crescita occupazionale dal 2013 a oggi e nel 2022 ha generato un fatturato di 168 miliardi di euro. corriere.it

commercio lusetti distribuzione modernaIl rilancio dell’economia passa per i consumi - Lusetti, presidente di Adm, evidenzia il ruolo della marca del distributore nel mix delle scelte familiari: "Negli ultimi quindici anni le spese delle ... repubblica.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.