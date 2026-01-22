Rifiuta un lavoro illegale e viene rapito per 30mila euro di riscatto | arrestato un 24enne si cerca il complice

Un uomo di 37 anni è stato rapito e aggredito a Brescia dopo aver rifiutato un’attività illecita. Le forze dell’ordine hanno arrestato un 24enne coinvolto nell’episodio, mentre si prosegue la ricerca del suo complice. L’episodio evidenzia i rischi legati a situazioni illegali e l’importanza di segnalare comportamenti sospetti alle autorità.

