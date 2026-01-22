Rifiuta un lavoro illegale e viene rapito per 30mila euro di riscatto | arrestato un 24enne si cerca il complice
Un uomo di 37 anni è stato rapito e aggredito a Brescia dopo aver rifiutato un’attività illecita. Le forze dell’ordine hanno arrestato un 24enne coinvolto nell’episodio, mentre si prosegue la ricerca del suo complice. L’episodio evidenzia i rischi legati a situazioni illegali e l’importanza di segnalare comportamenti sospetti alle autorità.
Un 37enne è stato rapito e picchiato a Brescia dopo aver rifiutato un lavoro illegale. Un 24enne è stato arrestato, mentre il complice è ancora ricercato. I due avevano chiesto 30mila euro per la sua liberazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rifiuta lavoro illegale, 37enne sequestrato per ore a Brescia(ANSA) - BRESCIA, 22 GEN - Un sequestro lampo, una richiesta di riscatto da 30 mila euro e una corsa contro il tempo in centro città a Brescia. È finita con un arresto e con l'uso del taser l'operazio ... msn.com
