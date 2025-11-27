Nathan e Catherine | Abbiamo la gioia di preservare la nostra filosofia di vita ma non vogliamo essere sordi alle sollecitazioni che vengono dall’esterno

"Gentilissimi,ci accingiamo a scrivere questo breve comunicato stampa perché sentiamo, oggi più che mai, il bisogno di ristabilire verità e chiarezza in una vicenda drammatica che ha coinvolto, ed anzi stravolto, la nostra famiglia".Inizia così la lettera che Nathan Trevallion e Catherine.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno scritto una nota stampa diffusa attraverso il loro legale

Palmoli. Ottocento anime e una manciata di colline che sembrano addormentate. Ma in quelle colline, da mesi, vive una famiglia che si ostina a fare rumore solo attraverso la propria esistenza: Nathan, Catherine e i loro tre piccoli. Una bambina di otto anni e d

