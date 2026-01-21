Furti nelle abitazioni l' ombra della camorra alla protesta | Andate via dal paese

A Casapesenna, i residenti manifestano contro l'aumento dei furti nelle abitazioni, con la presenza di esponenti del clan dei Casalesi che alimentano tensioni e preoccupazioni. La protesta si inserisce in un contesto di insicurezza crescente, sollevando interrogativi sulla presenza della criminalità organizzata nel territorio e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate. Un momento di confronto che evidenzia la complessità delle sfide locali legate alla sicurezza e alla legalità.

“Casapesenna non si tocca”. Potrebbe sembrare uno slogan e invece è suonato come un avviso. Ci sarebbero stati anche 4 esponenti del clan dei Casalesi, fazione Zagaria, alla protesta in piazza Petrillo contro i furti in abitazione che non hanno dato tregua ai cittadini di Casapesenna.Secondo i.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

