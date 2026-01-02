A partire dai prossimi giorni, sarà avviata una sperimentazione per l’utilizzo dello spray urticante a base di Oleoresin Capsicum nel contesto carcerario. Questa misura nasce dalle numerose segnalazioni del personale della polizia penitenziaria, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e favorire interventi più efficaci in situazioni di emergenza. La sperimentazione mira a valutare l’efficacia e la corretta applicazione di questo strumento di autodifesa.

Le tante denunce presentate dal personale della polizia penitenziaria hanno portato all’avvio della sperimentazione che scatterà nei prossimi giorni che consente l’utilizzo dello strumento di dissuasione ed autodifesa a base di Oleoresin Capsicum. Meglio conosciuto come lo spray al peperoncino. A dare il via libera al supporto in dotazione al personale è stato il provvedimento firmato a fine anno da Stefano Di Michele capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). L’autorizzazione è legata al significativo incremento di eventi critici e aggressioni al personale. Una situazione che, come evidenziato anche dai sindacati, si è registrata frequentemente anche nell’istituto penitenziario Villa Andreino di Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più sicurezza nel carcere. Arriva lo spray urticante

