Spray urticante al supermercato di Vipiteno | sette persone in ospedale

Lite tra clienti e paura tra gli scaffali. Nel primo pomeriggio di oggi, 29 novembre 2025, all'Eurospar di Vipiteno, in Alto Adige, si sono vissuti momenti di forte tensione. Una discussione tra clienti è improvvisamente degenerata, trasformandosi in un episodio che ha richiesto l'intervento dei soccorsi e l'evacuazione del punto vendita. Secondo le prime ricostruzioni, durante la lite una persona avrebbe perso il controllo ed estratto uno spray urticante al peperoncino, spruzzandolo in mezzo alle persone. L'azione ha provocato bruciori intensi, irritazioni e difficoltà respiratorie a diversi presenti, rendendo necessario il trasferimento in ospedale di sette clienti.

