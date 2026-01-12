Come sta il funzionario aggredito alla stazione Termini caccia a sei persone

Il funzionario del Mimit, vittima di un’aggressione alla stazione Termini, si trova in condizioni stabili. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare e fermare gli altri sei responsabili coinvolti nell’episodio. La polizia ha avviato una caccia all’uomo per garantire la sicurezza e fare luce sull’accaduto.

