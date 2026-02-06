Il Consorzio Melannurca Campana IGP ha portato la mela campana sotto i riflettori a Berlino. Fino al 6 febbraio, gli operatori internazionali possono scoprire le qualità della “Regina delle mele” al grande evento dedicato al settore ortofrutticolo. La partecipazione mira a rafforzare l’export e a far conoscere meglio il prodotto italiano nel mondo.

Il Consorzio Melannurca Campana IGP è presente, fino al 6 febbraio, al Fruit Logistica di Berlino, uno degli eventi più importanti del settore ortofrutticolo a livello mondiale. Il presidente del Consorzio, Giuseppe Giaccio, ha partecipato ieri a un convegno sulla DOP Economy insieme al neo-assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca. Giaccio ha dichiarato che la partecipazione al Fruit Logistica è un segno della tenacia e della capacità del settore di promuovere la melannurca campana, la sua storia e le sue proprietà nutraceutiche e nutrizionali. “La nostra ‘Regina delle mele’ è una delle eccellenze agricole della Campania e la sua presenza a Berlino è un ulteriore passo per rafforzare la sua posizione sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - La Melannurca Campana IGP protagonista al Fruit Logistica di Berlino

Approfondimenti su Fruit Logistica

Il porto di Livorno si presenta compatto a Berlino per la fiera Fruit Logistica 2026.

A Berlino, NutriHub e Coldiretti Campania hanno presentato un nuovo distributore automatico dedicato a snack salutari e a chilometro zero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fruit Logistica

Argomenti discussi: Le Clementine del Golfo di Taranto in mostra a Berlino.

Il pack Melannurca Campana Igp a caccia del premioCertificazione blockchain e volto del produttore al Best Fruit&Veg Box. Feola: Dobbiamo vendere un’esperienza di gusto e raccontare i sacrifici della filiera ... myfruit.it

Consorzio Melannurca Campana Igp, gran caldo ma qualità ottimaTutto pronto in Campania per la raccolta della melannurca, con numeri in linea con quelli dello scorso anno. Ci prepariamo alla raccolta - spiega il presidente del Consorzio di Tutela della ... ansa.it

Ieri e oggi le classi della scuola primaria Don Minzoni e Cadorna hanno partecipato al progetto nazionale “Frutta nelle Scuole”! Ieri protagonisti le clementine del Golfo di Taranto IGP Oggi la Melannurca Campana IGP Frutta fresca, locale e di qu facebook