Accordo tra Regione e Repubblica di San Marino | rafforzata la cooperazione su sviluppo coesione e qualità dei servizi

La Regione e la Repubblica di San Marino hanno firmato un accordo volto a rafforzare la collaborazione istituzionale. L’obiettivo è integrare servizi e politiche, migliorare la capacità di risposta dei territori e rendere più efficace l’azione pubblica. Questa iniziativa mira a favorire la coesione, lo sviluppo e la qualità dei servizi, a beneficio di cittadini e imprese di entrambe le realtà.

Bilaterale tra le due delegazioni sui principali ambiti dell’intesa: economia e imprese, sanità, ricerca e innovazione, infrastrutture, protezione civile, ambiente e agricoltura Consolidare la cooperazione istituzionale, integrare servizi e politiche e rafforzare la capacità di risposta dei territori, per rendere l’azione pubblica sempre più efficace e coordinata a beneficio di cittadine, cittadini e imprese. È questa la cornice entro cui si inserisce il nuovo Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, firmato oggi a Bologna dal presidente Michele de Pascale e dal segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, alla guida della delegazione sammarinese.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sviluppo e coesione, i numeri della Regione: "Avviati 270 progetti, c'è anche il termovalorizzatore di Palermo"La Regione Siciliana ha avviato 270 progetti nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con un investimento di 210,6 milioni di euro.

Sviluppo e coesione, i numeri della Regione: "Avviati 270 progetti, c'è anche il termovalorizzatore di Catania"La Regione Siciliana ha avviato 270 progetti nel quadro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con una spesa già di 210,6 milioni di euro a circa un anno dall'inizio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Einstein Telescope, Sardegna e Sassonia firmano un accordo per rafforzare la collaborazione scientifica. La ministra Bernini: Rafforzata l’ambizione comune. La presidente Todde: Giornata cruciale per la candidatura di Sos Enattos; Indennità di pronto soccorso, firmato l'accordo tra Regione Piemonte e sindacati; Edilizia in Calabria, parte OIKOS: accordo tra Regione, imprese e sindacati; Accordo di programma tra Regione, Rieti e Viterbo per l’interconnessione idrica Peschiera-Sabina-Tuscia.

Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino rafforzano la cooperazione con un nuovo Accordo istituzionale - Sanità, trasporti, ambiente e imprese: obiettivo creare una governance integrata e coordinata per la qualità dei servizi e la crescita dei territori ... altarimini.it

Marche. Siglato accordo tra Regione e Case di cura private - Un’intesa che sana il pregresso, azzera i contenziosi e programma l’attività del prossimo biennio, introducendo, anche per il privato, modalità operative e di programmazione identiche a quelle già ... quotidianosanita.it

Oggi la firma di un accordo tra Regione e FIBS per avviare attività di Baseball5 nelle scuole e aree urbane di Rozzano. E’ stato un momento prezioso, carico di emozione. (ANSA) - MILANO, 19 GEN - Si gioca per strada, nelle piazze e nei parchi, senza attrezz - facebook.com facebook

Città metropolitana di Milano e Regione Lombardia: si rinnova l'accordo strategico Su #MiVedo lo speciale dedicato a Schema di Atto Integrativo dell’Intesa per il 2027 tra #CittàMetropolitanadiMilano e #RegioneLombardia ow.ly/mNGQ50XN4Gy x.com