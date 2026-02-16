Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orario finale Big Air donne tv streaming italiane in gara

Oggi, lunedì 16 febbraio, si decideranno le medaglie nel freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché la finale del Big Air donne si svolge a Livigno alle 19. La gara si terrà in una località nota per le sue piste di alta quota, attirando l’attenzione di spettatori e appassionati da tutto il mondo.

Oggi lunedì 16 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale del Big Air femminile alle ore 19.30. Era l’evento cerchiato in rosso sul calendario di tutti gli appassionati di questa disciplina alle nostre latitudini, perché l’Italia si gioca una concreta chance di medaglia con la sua stella più attesa: Flora Tabanelli andrà a caccia di una medaglia di fronte al proprio pubblico. La Campionessa del Mondo di specialità, nonché detentrice della Coppa del Mondo park&pipe, si è qualificata con il sesto punteggio e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: è vero che è reduce da un infortunio e non ha mai gareggiato in stagione, ma è indubbiamente una delle grandi favorite della vigilia per salire sul podio a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi a Livigno, in provincia di Sondrio, si assegnano le prime medaglie di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Flora Tabanelli gareggia sabato 14 febbraio a Livigno nelle qualificazioni del Big Air delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cercando di conquistare un posto per la finale.

