Flora Tabanelli gareggia sabato 14 febbraio a Livigno nelle qualificazioni del Big Air delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cercando di conquistare un posto per la finale.

Flora Tabanelli farà il proprio esordio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di sabato 14 febbraio, quando sulla neve di Livigno andranno in scena le qualificazioni del Big Air. La Campionessa del Mondo di specialità si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo l’infortunio accusato a novembre in allenamento e punta a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico, con la speranza che le criticità fisiche siano state lasciate alle spalle. Qualche giorno fa ha deciso di non cimentarsi nello slopestyle (altra disciplina dello sci freestyle) in questa avventura a cinque cerchi e di concentrarsi esclusivamente sulla disciplina più amata, quella in cui ha conquistato l’oro iridato e in cui può ambire a qualcosa di davvero importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Flora Tabanelli, qualificazioni big air Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

#OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCortinaOlympic2026 - Esordio amaro per Miro #Tabanelli, mentre Flora rinuncia alla gara e punta tutto sul #BigAir - #Sci #Freestyle #Freeski x.com

A Livigno è cominciato il programma olimpico del freeski, con Flora Tabanelli ai box per puntare tutto sul Big Air dopo il suo infortunio, mentre il fratello Miro chiude al 17° posto la qualificazione. Tra le donne ce la fa l'altoatesina, 12^ e proiettata verso la finale - facebook.com facebook