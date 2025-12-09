feltri condannato per frasi discriminatorie contro i musulmani

Un giudice del tribunale civile di Torino ha condannato Vittorio Feltri per le frasi dal «carattere discriminatorio » pronunciate contro i musulmani. L’episodio risale al 2024, quando il giornalista è stato ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara. Durante la puntata in diretta, Feltri ha affermato: «Ai musulmani sparerei in bocca, non mi vergogno di considerarli razza inferiore». Il dibattito riguardava la morte di Ramy Elgal, il diciannovenne egiziano morto a Milano durante un inseguimento con la polizia. A denunciare Feltri è stata l’Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

