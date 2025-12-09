Feltri condannato per frasi discriminatorie contro i musulmani
Un giudice del tribunale civile di Torino ha condannato Vittorio Feltri per le frasi dal «carattere discriminatorio » pronunciate contro i musulmani. L’episodio risale al 2024, quando il giornalista è stato ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara. Durante la puntata in diretta, Feltri ha affermato: «Ai musulmani sparerei in bocca, non mi vergogno di considerarli razza inferiore». Il dibattito riguardava la morte di Ramy Elgal, il diciannovenne egiziano morto a Milano durante un inseguimento con la polizia. A denunciare Feltri è stata l’Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara
Vittorio Feltri condannato: pessima notizia per il giornalista, la decisione dei giudici
il novello feltri giubilei dice che "il problema non sono le stupidaggini che l’Albanese dice ogni giorno, il problema è chi ha mitizzato un personaggio del genere dandole cittadinanze onorarie, chiavi della città, premi per poi rendersi conto di avere a che fare co - facebook.com Vai su Facebook
Frasi sui musulmani, Vittorio Feltri condannato a Torino - Il giornalista dovrà versare ventimila euro all'associazione studi giuridici sull'immigrazione che aveva presentato il ricorso. Da rainews.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it