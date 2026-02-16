Frane e alluvioni in 50 anni oltre 1.600 morti e 334mila evacuati e senzatetto
Negli ultimi 50 anni, le frane e le alluvioni hanno causato oltre 1.600 morti e costretto 334.000 persone ad abbandonare le proprie case, lasciando molti senza un tetto. A Niscemi, in Sicilia, fortunatamente, non si sono registrati decessi durante le recenti alluvioni, ma il territorio ha subito danni ingenti alle abitazioni e alle infrastrutture. Le piogge intense e le esondazioni continuano a mettere a rischio diverse aree del paese, facendo emergere la fragilità del nostro patrimonio edilizio e dei sistemi di prevenzione.
Roma, 16 febbraio 2026 - Non ci sono state miracolosamente vittime a Niscemi. Ma l'Italia dei disastri (naturali ) ha numeri drammatici: 1.616 morti in 50 anni, tra il 1974 e il 2023, per frane e inondazioni; oltre 334mila evacuati e senzatetto; 1.868 feriti. Sono questi alcuni dei dati più rilevanti del report 2024 di Polaris, archivio preziosissimo del Cnr compilato da Cinzia Bianchi e Paola Salvati. Più di 2.200 i Comuni colpiti in 20 Regioni. Solo le frane hanno provocato 1.060 morti, 10 dispersi, 1.443 feriti e 138.743 evacuati e senzatetto. Le regioni in cima alla lista, con i valori più elevati di popolazione a rischio per frane e alluvioni, sono Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Campania, Lombardia e Liguria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
