Alluvioni Indonesia e Sri Lanka oltre 320 morti per inondazioni e frane

(Adnkronos) – Le alluvioni devastano Indonesia e Sri Lanka. E' salito a oltre 200 morti il bilancio delle inondazioni e delle frane che hanno colpito l'Indonesia. Lo ha riferito Ilham Wahab, portavoce della West Sumatra Regional Disaster Mitigation Agency, aggiungendo che altre 90 persone risultano disperse.

