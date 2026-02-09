Condoni e abusivi | l' Italia degli sfollati prima di Niscemi In 50 anni di frane 334mila via di casa Il clima? Non c' entra

A Niscemi le case costruite sulla sabbia stanno cadendo a pezzi. Gli abitanti raccolgono poche cose e si preparano a ricominciare da zero, mentre i geologi studiano il terreno e si chiedono come abbia retto finora. Sono anni che questa zona si sgretola, eppure nonostante le frane e le case abusive, nessuno riesce a fermare il disastro. La situazione è grave e si aggrava di giorno in giorno.

Niscemi che si sta sgretolando, Niscemi con le sue case costruite sulla sabbia. Con i suoi abitanti che salvano pochi oggetti e si preparano a ripartire daccapo, con i geologi che analizzano il terreno e si stupiscono che tutto sia rimasto in piedi finora. C'è tanta Italia dietro alla cittadina siciliana che sta per scivolare lungo la vallata. Ci sono condoni edilizi che hanno improvvisamente reso a norma (sulla carta) costruzioni che erano irregolari fino al giorno prima, ci sono appartamenti che magari valgono davvero poche migliaia di euro ma sono pur sempre casa e quindi hanno un valore (immenso) che il mercato immobiliare non calcola.

